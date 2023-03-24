Сбежавший в Европу внук Софии Ротару впервые показал свою девушку-модель

Внук певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко рассекретил свою личную жизнь.

Так, артист признался, что его сердце не свободно и он уже год находится в отношениях с украинской супермоделью Элизабет Трейгерман. О романе со звездой модельного бизнеса Евдокименко рассказал, сделав в сторис своей страницы в Instagram репост с поздравлением от возлюбленной.

Внук Софии Ротару со своей девушкой / Фото: instagram.com/shmn

23 марта Евдокименко отметил 29-й день рождения. По этому случаю Элизабет в своем фотоблоге поделилась общими кадрами с бойфрендом и адресовала ему нежные слова:

"Команда мечты. Мой именинник! Я всегда с тобой и всегда для тебя. Ты очень талантливый, умный, добрый, любящий и заботливый мужчина. Спасибо тебе за все. Я так горжусь тобой! Будь здоров и счастлив, и я сделаю все для этого", – написала Трейгерман.

Внук Софии Ротару со своей девушкой / Фото: instagram.com/shmn

Отметим, что Элизабет Трейгерман достаточно известна в модельных кругах. Интересно, что раньше распространялись слухи, будто модель встречалась с певцом Максом Барским. Вместе с ним она в 2020 году открыла модный бренд Nick Vangard.

Девушка Анатолия Евдокименко / Фото: instagram.com/treigerman.elizabeth

Девушка Анатолия Евдокименко / Фото: instagram.com/treigerman.elizabeth

Напомним, что через месяц после начала полномасштабного вторжения внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко вместе с отцом Русланом пытались сбежать из Украины на лодке в Молдову. Их попытка провалилась. Но через некоторое время Анатолий рассказал, что ему удалось сбежать в Европу.

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