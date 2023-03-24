Онук Софії Ротару, який втік до Європи, вперше показав свою дівчину-модель

Онук співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко розсекретив своє особисте життя.

Так, артист зізнався, що його серце не вільне і він вже рік перебуває у стосунках з українською супермоделлю Елізабет Трейгерман. Про роман з зіркою модельного бізнесу Євдокименко розповів, зробивши в сторіз своєї сторінки в Instagram репост з привітанням від коханої.

Онук Софії Ротару зі своєю дівчиною / Фото: instagram.com/shmn

23 березня Євдокименко відсвяткував 29-й день народження. З цієї нагоди Елізабет у своєму фотоблогу поділилася спільними кадрами з бойфрендом і адресувала йому ніжні слова:

"Команда мрії. Мій іменинник! Я завжди з тобою та завжди для тебе. Ти дуже талановитий, розумний, добрий, люблячий і дбайливий чоловік. Дякую тобі за все. Я так пишаюся тобою! Будь здоровим і щасливим, і я зроблю все для цього", - написала Трейгерман.

Онук Софії Ротару зі своєю дівчиною / Фото: instagram.com/shmn

Зазначимо, що Елізабет Трейгерман достатньо відома у модельних колах. Цікаво, що раніше ширилися чутки, ніби модель зустрічалася зі співаком Максом Барських. Разом з ним вона 2020 року відкрила модний бренд Nick Vangard.

Дівчина Анатолія Євдокименка / Фото: instagram.com/treigerman.elizabeth

Дівчина Анатолія Євдокименка / Фото: instagram.com/treigerman.elizabeth

Нагадаємо, що через місяць після початку повномасштабного вторгнення онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко разом з батьком Русланом намагалися втекти з України на човні до Молдови. Їхня спроба провалилася. Та за деякий час Анатолій розповів, що йому таки вдалося втекти до Європи.

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