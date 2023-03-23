Франція – Нідерланди: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

Фаворити групи B зустрінуться в стартовому турі кваліфікації на континентальну першість.

У п'ятницю, 24 березня, збірні Франції та Нідерландів зіграють у матчі 1-го туру відбору на Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Національні команди Франції та Нідерландів у відборі на чемпіонат Європи 2024 року виступають у групі В, де також грають Ірландія, Греція та Гібралтар.

У своїй історії збірні Франції та Нідерландів зустрічалися 28 разів. На рахунку "Ле Бле" 13 перемог, у "Ораньє" – 11. Ще чотири рази команди грали внічию.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2022 французи дійшли до фіналу, де поступилася Аргентині в серії пенальті. Збірна Нідерландів на Мундіалі в Катарі зупинилася у чвертьфіналі, також програвши аргентинцям за підсумками серії пенальті.

Де дивитися матч Франція – Нідерланди

На території України поєдинок першого туру відбору на Євро-2024 між збірними Франції та Нідерландів у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Франція – Нідерланди

У майбутньому поєдинку букмекери вважають фаворитом французьку збірну. На перемогу підопічних Дідьє Дешама можна поставити з коефіцієнтом 1,84. Нічия – 3,70. Виграш нідерландців – 4,70.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

Читайте також:

Італія – Англія: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці

Англія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024