Англія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

"Синьо-жовті" розпочнуть кваліфікацію на континентальну першість грою на "Вемблі".

У неділю, 26 березня, збірна України в стартовому матчі відбору на чемпіонат Європи 2024 року зіграє проти Англії.

Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Для виконувача обов'язків головного тренера збірної України Руслана Ротаня це буде дебютний матч на чолі "синьо-жовтих". Він був призначений наприкінці лютого, замінивши на посаді Олександра Петракова. Очікується, що влітку національну команду очолить Сергій Ребров, який наразі працює з еміратським "Аль-Айном".

Гра проти України стане для англійців другою у кваліфікації на Євро-2024. Команда Гарета Саутгейта стартує у відборі на майбутню континентальну першість 23 березня виїзним поєдинком проти свого кривдника в фіналі чемпіонату Європи 2020 року – збірної Італії.

Де дивитися матч Англія – Україна

На території України поєдинок відбору на Євро-2024 між збірними Англії та України у прямому ефірі транслюватимуть регіональні канали Суспільного та медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Англія – Україна буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Англія – Україна

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають англійську збірну. На перемогу підопічних Саутгейта можна поставити з коефіцієнтом 1,32. Нічия – 5,50. Виграш українців стане величезною сенсацією – 10,00.

Нагадаємо, суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

У стартовому турі, який "синьо-жовті" пропускають, 23 березня у квартеті С зіграють Італія – Англія та Північна Македонія – Мальта.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

Читайте також:

Зірка "Манчестер Юнайтед" і ще двоє гравців: збірна Англії зазнала втрат перед матчем з Україною

Збірна України прибула до Лондона на стартовий матч відбору Євро-2024 з Англією: склад "синьо-жовтих"

"Футбол не повинен політизуватися": екстренер збірної України зробив неоднозначну заяву