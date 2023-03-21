Англия – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

"Сине-желтые" начнут квалификацию на континентальное первенство игрой на "Уэмбли".

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины в стартовом матче отбора на чемпионат Европы 2024 сыграет против Англии.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Для исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня это будет дебютный матч во главе "сине-желтых". Он был назначен в конце февраля, заменив на посту Александра Петракова. Ожидается, что летом национальную команду возглавит Сергей Ребров, который сейчас работает с эмиратским "Аль-Айном".

Игра против Украины станет для англичан второй в квалификации на Евро-2024. Команда Гарета Саутгейта стартует в отборе на предстоящее континентальное первенство 23 марта выездным поединком против своего обидчика в финале чемпионата Европы 2020 года – сборной Италии.

Где смотреть матч Англия – Украина

На территории Украины поединок отбора на Евро-2024 между сборными Англии и Украины в прямом эфире будут транслировать региональные каналы Суспильного и медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча Англия – Украина будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Англия – Украина

Абсолютным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают английскую сборную. На победу подопечных Саутгейта можно поставить с коэффициентом 1,32. Ничья – 5,50. Выигрыш украинцев станет огромной сенсацией – 10,00.

Напомним, соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

В стартовом туре, который "сине-желтые" пропускают, 23 марта в квартете С сыграют Италия – Англия и Северная Македония – Мальта.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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