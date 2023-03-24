Суд заочно арештував екснардепа Кузьміна

Суд заочно арештував колишнього народного депутата-втікача Рената Кузьміна. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Починаючи від березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави", ‒ йдеться у повідомленні.

Тепер Кузьміну загрожує позбавлення волі терміном до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 10 січня депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Ренат Кузьмін був позбавлений українського громадянства.

Ренату Кузьміну у жовтні 2022 року повідомили про підозру в державній зраді.

Нардепу Ренату Кузьміну ДБР вручило підозру у держзраді

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