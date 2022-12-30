Стало відомо, де перебуває та навчається донька Марченко та Медведчука

ЗМІ з'ясували, де навчається молодша донька скандального подружжя Віктора Медведучка та Оксани Марченко Дар'я.

Так, 19-річна дівчина щонайменше від 2021 року перебуває в Росії і навчається у Москві на факультеті "Вища школа бізнесу" Вищої школи економіки (ВШЕ). Відповідний наказ від 31 серпня 2021 року про зарахування похресниці Путіна опублікований на сайті вишу. Розслідування про місцезнаходження Дар'ї Медведчук провело російське видання "Медуза" та " Лабораторія університетської прозорості".

Оксана Марченко з донькою Дариною

Судячи з наказу, донька Медведчука та Марченко здобуває освіту "управління бізнесом". Та, як з'ясувалося, доньку Медведучка під час літньої сесії ледь не відрахували з вишу, бо вона пропустила один з іспитів. Вона надала довідку з однієї московських лікарень, проте, згодом виявилося, що довідка фейкова. Згідно з правилами вишу, після цієї ситуації Дар'ю мали виключити з навчального закладу. Вже був підготовлений відповідний наказ. Та після цього адміністратору вишу почали надходити дзвінки від "представників батьків учнів" з погрозами. Тож, Дар'ю не відрахували.

Донька Оксани Марченко та Віктора Медведчука

Зазначимо, що на початку 2022 року Медведучк розповідав, що Дар'я нібито мала їхати до Швейцарії, де вступила до Женевського університету. Проте за два дні до початку навчання їй анулювали візу.

Нагадаємо, що 12 квітня проросійського одіозного політика та кума Путіна Віктора Медведчука затримали в Україні. Своєю чергою, дружина Медведчука Оксана Марченко втекла до Росії, де дала пресконференцію, на яку практично ніхто не прийшов.

21 вересня відбувся історичний обмін полоненими – Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову". Кума Путіна Віктора Медведчука вдалося обміняти на двісті полонених захисників України.

До цього в країні-агресорці Росії заявляли, що не знають про місцеперебування проросійського політика.

Наприкінці листопада цього року Марченко та Медведчука помітили в окупованому Криму – вони проводили час в одному з ресторанів Ялти.

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