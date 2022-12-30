Стало известно, где находится и учится дочь Марченко и Медведчука

СМИ выяснили, где учится младшая дочь скандальных супругов Виктора Медведучка и Оксаны Марченко Дарья.

Так, 19-летняя девушка, по меньшей мере, с 2021 года находится в России и учится в Москве на факультете "Высшая школа бизнеса" Высшей школы экономики (ВШЭ). Соответствующий приказ от 31 августа 2021 о зачислении крестницы Путина опубликован на сайте вуза. Расследование о местонахождении Дарьи Медведчук провело российское издание "Медуза" и "Лаборатория университетской прозрачности".

Оксана Марченко с дочерью Дарьей

Судя с приказа, дочь Медведчука и Марченко получает образование "управления бизнесом". Но, как выяснилось, дочь Медведучка во время летней сессии чуть не отчислили с вуза, потому что она пропустила один из экзаменов. Она предоставила справку из одной московской больницы, однако, впоследствии оказалось, что справка фейковая. Согласно правилам вуза, после этой ситуации Дарью должны были исключить из учебного заведения. Уже был подготовлен соответствующий приказ. Но после этого администратору вуза начали поступать звонки от "представителей родителей учеников" с угрозами. Так что Дарью не отчислили.

Дочь Оксаны Марченко и Виктора Медведчука

Отметим, что в начале 20222 года Медведук рассказывал, что Дарья якобы должна была ехать в Швейцарию, где поступила в Женевский университет. Однако за два дня до начала учебы ей аннулировали визу.

Напомним, 12 апреля пророссийского одиозного политика и кума Путина Виктора Медведчука задержали в Украине. В свою очередь жена Медведчука Оксана Марченко сбежала в Россию, где дала пресс-конференцию, на которую практически никто не пришел.

21 сентября состоялся исторический обмен пленными – Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них воины "Азова". Кума Путина Виктора Медведчука удалось обменять на двести пленных защитников Украины.

До этого в стране-агрессоре России заявляли, что не знают о местонахождении пророссийского политика.

В конце ноября этого года Марченко и Медведчук были замечены в оккупированном Крыму – они проводили время в одном из ресторанов Ялты.

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