Суд заочно арестовал экс-нардепа Кузьмина

Кузьмина подозревают в государственной измене.
Суд заочно арестовал бывшего народного депутата-беглеца Рената Кузьмина. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
"Начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства", – говорится в сообщении.
Теперь Кузьмину грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, 10 января депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин был лишен украинского гражданства.
Ренату Кузьмину в октябре 2022 года сообщили о подозрении в государственной измене.
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