Суд заочно арестовал экс-нардепа Кузьмина

Суд заочно арестовал бывшего народного депутата-беглеца Рената Кузьмина. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства", – говорится в сообщении.

Теперь Кузьмину грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 10 января депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин был лишен украинского гражданства.

Ренату Кузьмину в октябре 2022 года сообщили о подозрении в государственной измене.

Нардепу Ренату Кузьмину ГБР вручило подозрение в госизмене

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