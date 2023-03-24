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В ВСУ рассказали, почему мобильным группам ПВО труднее сбивать цели ночью

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В ВСУ рассказали, почему мобильным группам ПВО труднее сбивать цели ночью

Фото: Associated Press

Мобильные огневые группы более эффективно работают днем.

Работа украинских мобильных огневых групп противовоздушной обороны ночью усложняется. Ведь труднее заметить враждебные цели, не имея радаров для их обнаружения.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, мобильные огневые группы более эффективно работают днем, чем ночью. Представитель ВСУ отметил, что воздушные цели ночью сбивают средствами, имеющими радиолокационную привязку к цели. То есть имеют радары, которые обнаруживают ее и уничтожают, пояснил он.

"Мобильные огневые группы вооружены и зенитными пушками и многокалиберными пулеметами, ПЗРК, но надо цель видеть. Ночью эта работа усложняется. Да, есть прожекторы и определенные средства для выявления целей. Однако не все так просто и дальность поражения вышеупомянутого вооружения достаточно не достаточно. Это и усложняет работу мобильных ПВО ночью и в условиях плохой видимости», – рассказал Игнат.

Ночная атака России

Вечером 23 марта Россия атаковала Одесскую область ракетами Х-59. Все воздушные цели удалось сбить. Местные жители во время тревоги, начавшейся в 21:08, сообщили, что слышали звуки, похожие на взрывы.

Также российские войска ночью на 24 марта атаковали Сумщину истребителями Су-35. Оккупанты выпустили более 10 управляемых авиабомб. Кроме того, враг атаковал область "Градами" и ствольной артиллерией.

Россиянеатаковали беспилотниками Кривой Рог. Один вражеский "Shahed" удалось сбить украинским военным. Впрочем, есть попадание пяти дронов. Погибших и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области. Три человека погибли, еще двое получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
1288
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