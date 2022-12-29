Обмін Медведчука: Єрмак розповів подробиці та, хто про нього домовлявся

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що про обмін кума Путіна Віктора Медведчука домовлялась українська розвідка. Це погоджував президент Зеленський.

Про це Єрмак сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Обмін Медведчука вирішувався на рівні розвідок. Єдиний канал спілкування сьогодні - це на рівні розвідки. Добро на обмін давав Зеленський. Все, що стосується обміну - тут Буданов контактує з президентом. Я знаю, що відбувається і так далі. Ми повернули 215 людей і я думаю, що ми не продешевили", - сказав голова Офісу президента.

Єрмак розповів, що він після затримання не спілкувався з Медведчуком. Із зрадником говорила СБУ, якій він повідомив усе, що потрібно було.

Обмін Медведчука: що відомо

21 вересня відбувся обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, Медведчук був причетний до підготовки повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

"Медведчук мав певний вплив під час підготовки до активної фази, що почалась 24 лютого. До підготовки авжеж мав. В тому числі через нього проходили кошти, які мали оплачувати людей, що були б гауляйтерами. Через нього були спроби фінансування певного, як вірила Росія, руху спротиву всередині України. Як показала практика, ці кошти просто розкрадено", - сказав голова військової розвідки.

Читайте також: