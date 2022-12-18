Путін перед війною відмовився зустрічатись з Зеленським і називав його "пособником нацизму" - NYT

Диктатор образився на санкції проти свого кума Віктора Медведчука

Російський диктатор Володимир Путін на початку 2021 року відмовився зустрічатись з президентом України Володимиром Зеленським та назвав його "пособником нацистів" через санкції проти кума голови Кремля Віктора Медведчука.

Про це повідомляє видання The New York Times.

У матеріалі вказується, що санкції проти Медведчука та закриття його пропагандистських телеканалів "розбили всі надії Кремля".

Повідомляється, що у жовтні 2021 року під час зустрічі з ізраїльским прем’єр-міністром Нафталі Беннеттом він висловив своє невдоволення.

За даними видання, премʼєр Ізраїлю повідомив Путіну, що Зеленський зацікавлений у зустрічі віч-на-віч, на що Путін вибухнув гнівом.

За словами джерел видання, Путін заявив: "Мені нема чого обговорювати з цією людиною".

А також додав: "Що він за єврей? Він пособник нацизму".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозрюваний у державній зраді колишній народний депутат Олег Царьов, який відкрито підтримав російське вторгнення, визнав, що план захоплення України провалився.

Крім того, ми раніше інформували, що На початку повномасштабного вторгнення російська армія, виявляється, планувала взяти Київ менше ніж за добу — за 18 годин.

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