Чи готує Росія ударну групу для нового наступу: відповідь ГУР

Речник ГУР зазначив, що Україна вже мешкає в умовах повномасштабного вторгнення, тому йдеться не лише про новий наступ, а й про нові операції у рамках цього повномасштабного наступу.

Наразі військова розвідка не бачить ознак формування ударних груп для нового наступу росіян. Але це не означає, що такої небезпеки немає.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Станом на даний момент ми цього не бачимо (формування ударних груп для нового наступу – ред.) і не констатуємо, але це не означає, що такої загрози немає... Якщо така загроза буде, ми матимемо таку інформацію... Станом на даний момент у РФ не готові до нового повномасштабного наступу", - зазначив Юсов.

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Речник ГУР зазначив, що Україна вже мешкає в умовах повномасштабного вторгнення. Тому йдеться не лише про новий наступ, а й про нові операції у рамках цього повномасштабного наступу.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. Уже в січні, але, найімовірніше, навесні, вона може розпочати велику атаку на сході, з півдня або навіть з Білорусі. "Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не сумніваюся, що вони знову спробують атакувати Київ", – зазначив він.

Росія готується до нового наступу: звідки воно може початися - Валерій Залужний

У свою чергу міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Guardian також заявив, що Росія може розпочати нову хвилю наступу вже в лютому після підготовки мобілізованих окупантів. Резніков нагадав, що за офіційними кремлівськими даними, в рамках так званої "часткової мобілізації" Росією було мобілізовано близько 300 тисяч солдатів. Міністр припустив, що хоча б половина – після мінімальної підготовки – використовувалася для посилення сил РФ після серії невдач на полі битви. Решта готувалася більш ретельно для майбутніх наступів.

Можливий наступ на Київ: Білий дім оприлюднив свої прогнози

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