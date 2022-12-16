Путін планує тривалу війну в Україні – Генсек НАТО

Столтенберг попередив, що немає жодних ознак того, що Путін "відмовився від своєї загальної мети контролю над Україною".
Росія готується до тривалої війни в Україні, і ті, хто підтримує Київ у НАТО, повинні продовжувати надсилати зброю, доки президент РФ Володимир Путін не зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю агентству AFP.
Столтенберг попередив, що немає жодних ознак того, що Путін "відмовився від своєї загальної мети контролю над Україною".
"Ми не повинні недооцінювати Росію. Росія планує тривалу війну", – сказав генсек Альянсу в інтерв’ю.
"Ми бачимо, що вони мобілізують більше сил, що вони також готові понести багато втрат, що вони намагаються отримати доступ до більшої кількості зброї та боєприпасів. Ми маємо розуміти, що президент Путін готовий бути у цій війні тривалий час і розпочинати нові наступальні операції", – додав він.
За словами Столтенберга, найімовірніше, ця війна закінчиться за столом переговорів, як і більшість війн, але будь-яке рішення в підсумку має забезпечити "переможність України як суверенної, незалежної нації".
"Найшвидший спосіб досягти цього – підтримати їх (українців - ред.) військовою силою, щоб президент Путін розумів, що він не може перемогти на полі бою, а повинен сісти і вести переговори сумлінно", – сказав генсек НАТО.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 грудня сказав, що, на його думку, Росія мобілізує 200 тисяч нових військових і може спробувати захопити Київ вже у січні.
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