Путин планирует длительную войну в Украине – Генсек НАТО

Столтенберг предупредил, что нет никаких признаков того, что Путин "отказался от своей общей цели контроля над Украиной".

Россия готовится к длительной войне в Украине, и те, кто поддерживает Киев в НАТО, должны продолжать посылать оружие, пока президент РФ Владимир Путин не поймет, что он не может победить на поле боя.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству AFP.

Столтенберг предупредил, что нет никаких признаков того, что Путин "отказался от своих общих целей контроля над Украиной".

"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует длительную войну", – сказал генсек Альянса в интервью.

"Мы видим, что они мобилизуют больше сил, они также готовы понести много потерь, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов. Мы должны понимать, что президент Путин готов быть в этой войне длительное время и начинать новые наступательные операции", – добавил он.

По словам Столтенберга, скорее всего, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн, но любое решение в итоге должно обеспечить "победимость Украины как суверенной, независимой нации".

"Самый быстрый способ добиться этого – поддержать их (украинцев - ред.) военной силой, чтобы президент Путин понимал, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры добросовестно", – сказал генсек НАТО.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря сказал, что, по его мнению, Россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе.

Карта войны на 16 декабря: россияне обстреливают Бахмутское направление и укрепляются на Херсонщине

Читайте также: