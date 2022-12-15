Захід розглядає можливість передачі Україні сучасних винищувачів — ЗМІ

Захід хоче, щоб Київ отримав вирішальну перевагу у війні, але без наступу на територію Росії

Країни Заходу розглядають можливість передачі Україні винищувачів, щоб забезпечити для ЗСУ перевагу над російськими окупантами і покласти край війні.

Про це повідомляє видання Evening Standard з посиланням на власні джерела.

Країни Заходу, які вже 9 місяць спостерігають за війною Росії проти України, намагаються зʼясувати, що можна зробити, щоб Київ отримав вирішальну перевагу у війні, але без наступу на територію Росії.

Джерела видання повідомляють, що Захід скоріше за все, прийде до висновку, що Україні необхідно надати сучасні винищувачі.

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Наразі на Заході розглядають можливість поставок любої зброї, але за умови не атакувати територію Росії.

"Це складне питання, але це питання, яке починають розглядати, тому що альтернатива, яка полягає в тому, щоб залишити все як є, також не є привабливою. Це робота, яка ведеться у США та з ключовими союзниками по НАТО. Вона ще не досягла завершення, але це те, що ми розглядаємо дуже уважно", – зазначив співрозмовник Evening Standard.

Співрозмовник заявив, зо поки питання надання винищувачів Україні розглядається, але переговори на цю тему поки не починалися. Також він додав, що допомога буде обмеженою, щоб не спровокувати прямий конфлікт між Заходом та РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив з командувачем сил НАТО в Європі про необхідні зброю й техніку.

Крім того, ми раніше інформували, що Чехія почне виробляти зброю для України у великих кількостях.

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