Росіяни готуються до третьої наступальної операції, адже попередні дві вже провалили — військовий експерт

Оскільки перші дві наступальної операції на півночі та сході окупанти провалили, Росія готує новобранців для ще однієї спроби захопити Україну.

Про це в ефірі телеканалу "Freeдом" розповів військовий експерт і генерал у відставці Ігор Романенко.

"Росіяни готуються до нової наступальної операції. Тобто ми бачили першу стратегічну наступальну операцію на півночі - провал бліцкригу. Друга - це те, що відбувається зараз на півдні і сході. Вони не мають успіхів. Щобільше, із захопленого там Україна вже звільнила понад 50% територій. Тобто успіхів знов немає", — каже Романенко.

Експерт наголошує, що під час другої операції в Україну росіяни втратили стратегічну ініціативу. Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поставили завдання звільнити Херсон.

"Під час Херсонської контрнаступальної операції ми провели свої наступальні операції оперативного рівня на Харківщині і безпосередньо на Херсонському напрямку. Тут вони також не мали результатів. І тому збираються до третьої (наступальної хвилі - ред.)", — вважає Романенко.

Експерт переконаний, що РФ має для цього достатньо особового складу. Зокрема просто зараз Росія готує щонайменше 200 тисяч окупантів.

"Це не часткова мобілізація, а мобілізація до необхідних для них кількостей. Вони цим займаються просто зараз. Це підготовка десь до 200 тисяч військовослужбовців, яку вони почали і вже проводять на різних полігонах — і білоруських, і своїх. Про її готовність можна буде казати десь через 1,5-2 місяці", - припускає генерал Романенко.

За словами експерта, РФ все ще має залишки сучасної техніки, а старих радянських ракет, боєприпасів і танків Т-62 у РФ є ще тисячі.

"Для нас є перспектива, по-перше, встояти в усіх цих умовах. По-друге, сьогодні наш потенціал вже вище ніж у російських військових. Військовий потенціал - це сукупність не тільки особового складу, це ще й техніка, рівень підготовки та багато іншого. Їхній військовий потенціал перевищував наш у 3 рази (на початку повномасштабного вторгнення - ред.)", - каже експерт.

Романенко з посиланням на Залужного каже, що серед елітних частин РФ військовий потенціал був знижений на третину, а загальний потенціал - на 5 частину. Сьогодні Росія намагається тягнути час, аби зібратися з силами. Саме для цього Кремль ініціює переговори. Однак насправді вони готують військо, яке вже орієнтовно в лютому може знову піти в Україну.

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