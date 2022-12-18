Республіка Молдова вперше в історії не споживатиме газ із Росії

Постачальник газу "Молдовагаз" цього місяця придбає 100 мільйонів кубометрів блакитного палива у місцевої компанії “Енергоком”.

Віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спіну заявив, що вперше в історії країна не буде споживати газ, який постачає "Газпром".

Про це він написав у суботу, 17 грудня, в своєму Telegram-каналі.

“З минулого року ми обіцяли зробити резерви та знайти альтернативи, щоб перестати бути залежними від одного джерела. Нам це вдалося”, – стверджує урядовець.

Андрей Спіну послався на рішення Комісії з надзвичайних ситуацій, згідно з яким у грудні “Енергоком” продасть 100 мільйонів кубометрів природного газу “Молдовагаз” за середньою ціною $1108,61/тис. кубометрів.

“Ця ціна включає всі витрати: вартість закупівлі газу, транспортні витрати та витрати на зберігання, які несе “Енергоком”. Крім того, уряд продовжує збільшувати запаси газу на найближчі місяці. Важливо, що після цього рішення тариф не зміниться. Громадяни й надалі отримуватимуть підтримку і ми добре переживемо цю зиму”, – запевнив Андрей Спіну.

Газ, куплений у російського "Газпрому", постачатиметься лише до лояльного Кремлю Придністров’я в обмін на електроенергію.

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Як повідомляє Stirile Pro-tv, Кишинів також готується подати до суду на російського газового монополіста. За словами того ж Андрея Спіну, "енергетична криза, яку зараз переживає Молдова, породжена "Газпромом-Кремлем".

“Те, що ми змушені купувати газ і електроенергію на (міжнародному) ринку, — це провина "Газпрому", і наші юристи вже займаються цими деталями, щоб подати до суду на російський концерн за невиконання контракту”, — заявив він.

Республіка Молдова вже кілька місяців стикається з перебоями з постачанням російського газу та відключенням електроенергії, що спричинило великі проблеми в країні, яка була змушена просити допомоги в Європейського Союзу та купувати додаткові обсяги в третіх країнах.

Нагадаємо, Путін доручив міненерго Росії "подивитися уважніше" і "розібратися", чому Молдова зберігає резерви газу в Україні. Натомість у Кишиневі заявили, що незалежна країна сама спроможна вирішити, де їй зберігати куплений газ.

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