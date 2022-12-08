В Молдові невідомі повідомили про "замінування" посольства України

У Молдові на електронну пошту українського посольства надійшов лист з повідомленням про замінування будівлі. На місце була викликана поліція, яка встановила, що погрози.

Про це повідомляє видання News Maker.

У повідомленні вказується, що 7 грудня на телефон єдиної служби надійшло повідомлення про мінування посольства України.

"Після перевірки будівлі спеціалізованими службами тривога виявилася хибною. Підозрюваних або вибухонебезпечних предметів не виявлено", - зазначається у повідомленні.

Наразі правоохоронні органи намагаються зʼясувати особу автора погроз. Також поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про вчинення терористичного акту.

Зазначимо, що українські дипломатичні представництва за кордоном останнім часом стали отримувати погрози різного характеру.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українським дипломатам продовжують надходити погрози.

Крім того, ми раніше інформували, що днями посольства та консульства України у шести країнах отримали закривавлені посилки, в пакетах також були очі тварин.

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