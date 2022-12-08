В Молдове неизвестные сообщили о "заминировании" посольства Украины

В Молдове на электронную почту украинского посольства поступило письмо с уведомлением о заминировании здания. На место была вызвана полиция, установившая угрозы.

Об этом сообщает издание News Maker.

В сообщении указывается, что 7 декабря на телефон единой службы поступило сообщение о минировании посольства Украины.

"После проверки здания специализированными службами тревога оказалась ошибочной. Подозреваемые или взрывоопасные предметы не обнаружены", — отмечается в сообщении.

Правоохранительные органы пытаются выяснить личность автора угроз. Также полиция открыла уголовное производство по факту ложного сообщения о совершении террористического акта.

Отметим, что украинские дипломатические представительства за рубежом в последнее время стали получать угрозы разного характера.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинским дипломатам продолжают поступать угрозы.

Кроме того, мы ранее информировали, что на днях посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в пакетах были глаза животных.

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