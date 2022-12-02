Українському послу в Ватикані нагидили під двері: підозра падає на агентів Кремля

Огидний акт вандалізму в своїй резиденції у Римі український посол поставив в один ряд із іншими брутальними нападами на дипломатичні представництва в європейських містах.

У Римі до помешкання посла України при Святому Престолі Андрія Юраша пробралися невідомі, які обмастили вхідні двері, сходи та стіни липкою речовиною, схожою на екскременти.

Як повідомив у п’ятницю, 2 грудня, український посол у своєму Facebook, інцидент стався напередодні.

"Це був брутальний акт варварства, здійснений у тому ж ряду актів залякування, які сталися з майже 10 іншими українськими дипломатичними представництвами в європейських містах", - написав він у соцмережі.

Як стало відомо ТСН.ua з власних джерел, невідомі проникнули на закрите подвір‘я та пробралися у під’їзд будинку, де немає консьєржа, до дверей квартири посла, де він проживає разом з сім‘єю. Поліція і спеціальні служби працювали весь вечір до глибокої ночі. Також на місце інциденту прибула група експертів, які зібрали всі зразки рідин, відбитки пальців тощо.

Більше подробиць в інтересах розслідування не повідомляють.

У коментарі агенції ANSA Андрій Юраш зауважив, що наразі невідомо, хто фізично вчинив цей акт вандалізму, але "можна уявити, хто його замовив".

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи може бути до інциденту причетний Кремль, Юраш заявив: "Я думаю, що так, прямо чи опосередковано".

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Показовим в цьому контексті є те, що інцидент трапився одразу на другий день після того, як "ліг" сайт Ватикану і дві доби його "піднімали".

Посол України при Святому Престолі відомий своєю чіткою і жорсткою позицією щодо Росіі, наполегливим і безкомпромісним відстоюванням інтересів України у Ватикані.

Нагадаємо, у середу, 30 листопада, в посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Через це постраждав один зі співробітників дипломатичного відомства.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що інцидент із вибухом на території українського посольства в Мадриді був не поодинокий. Ще три українські дипломатичні відомства отримали конверти, які були просякнуті червоною рідиною.

Згодом стало відомо, що посольства та консульства України у шести країнах отримали закривавлені посилки, у пакетах також були очі тварин.

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