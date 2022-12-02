В Москві горить м’ясокомбінат: відео з місця подій

В будівлі горить дах і вогонь може перекинутися на сусідні споруди.

У Москві спалахнула пожежа на Мікоянівському м'ясокомбінаті ввечері 2 грудня. На місці працюють надзвичайники.

Про це інформують російські пабліки.

Відомо, що в будівлі Мікоянівського м'ясокомбінату на південному сході Москви горить дах. Оголошено підвищений рівень складності та є загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Постало навіть питання про застосування пожежного гелікоптера.

Рятувальники евакуювали 20 людей. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо, в російській Пермі 30 листопада горіла ТЕЦ-9, що забезпечує енергопостачання нафтопереробного виробництва та є одним з основних джерел тепла для лівобережної частини міста.

А 29 листопада в Курській області пролунали звуки вибухів і виникли проблеми з електроенергією.

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