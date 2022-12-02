В Москве горит мясокомбинат: видео с места событий

В здании горит крыша и огонь может перекинуться на соседние постройки.

В Москве загорелся пожар на Микояновском мясокомбинате вечером 2 декабря. На месте работают чрезвычайники.

Об этом информируют российские паблики.

Известно, что в здании Микояновского мясокомбината на юго-востоке Москвы горит крыша. Объявлен повышенный уровень сложности и есть угроза опрокидывания огня на соседние здания. Встал даже вопрос о применении пожарного вертолета.

Спасатели эвакуировали 20 человек. О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, в российской Перми 30 ноября горела ТЭЦ-9, обеспечивающая энергоснабжение нефтеперерабатывающего завода и являющаяся одним из основных источников тепла для левобережной части города.

А 29 ноября в Курской области раздались звуки взрывов и возникли проблемы с электроэнергией.

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