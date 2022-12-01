Камерун – Бразилия: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Африканцы попытаются совершить громкую сенсацию против главного фаворита Мундиаля в Катаре.
В пятницу, 2 декабря, в матче 3-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу сборная Камеруна сыграет с Бразилией.
Поединок состоится на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
В первых двух турах камерунцы проиграли Швейцарии (1:0) и расписали результативную ничью с Сербией (3:3), поэтому сейчас африканская сборная имеет в своем активе один балл.
Бразилия выиграла два матча подряд на старте турнира. Команда Тите нанесла поражение сербам (2:0) и швейцарцам (1:0), досрочно пробившись в плей-офф Мундиаля.
Смотрите также: Чемпионат мира по футболу 2022: группы и турнирные таблицы
Где смотреть матч Камерун – Бразилия
На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
Также посмотреть матч можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.
А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.
Чтобы воспользоваться промокодом:
- Загрузите приложение «Киевстар ТБ» или откройте в браузере на компьютере.
- Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS.
- Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA.
- Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.
Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV.
Смотрите также: Чемпионат мира по футболу-2022: кто будет транслировать турнир в Украине, где смотреть матчи
Прогнозы букмекеров на матч Камерун – Бразилия
Очевидно, что фаворитами предстоящего поединка являются бразильцы. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,43. Ничья – 4,85. Триумф Камеруна станет незаурядной сенсацией – 8,30.
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии установила два новых рекорда чемпионатов мира по футболу.
- В параллельном матче 3-го тура этого квартета будут сильнейшего выяснять Сербия (сейчас имеет один балл) и Швейцария (3 очка). Этот поединок также начнется в 21:00 по киевскому времени.
- В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.
Читайте также:
Чемпионат мира по футболу-2022: кто уже вышел в плей-офф
Франция подала жалобу в ФИФА из-за отмененного гола, который привел к первому за 8 лет поражению на ЧМ
"Он был бы суперсчастлив за меня": Месси побил рекорд легендарного Марадоны на чемпионатах мира