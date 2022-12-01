Камерун – Бразилия: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Африканцы попытаются совершить громкую сенсацию против главного фаворита Мундиаля в Катаре.

В пятницу, 2 декабря, в матче 3-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу сборная Камеруна сыграет с Бразилией.

Поединок состоится на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В первых двух турах камерунцы проиграли Швейцарии (1:0) и расписали результативную ничью с Сербией (3:3), поэтому сейчас африканская сборная имеет в своем активе один балл.

Бразилия выиграла два матча подряд на старте турнира. Команда Тите нанесла поражение сербам (2:0) и швейцарцам (1:0), досрочно пробившись в плей-офф Мундиаля.

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Где смотреть матч Камерун – Бразилия

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Камерун – Бразилия

Очевидно, что фаворитами предстоящего поединка являются бразильцы. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,43. Ничья – 4,85. Триумф Камеруна станет незаурядной сенсацией – 8,30.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии установила два новых рекорда чемпионатов мира по футболу.

В параллельном матче 3-го тура этого квартета будут сильнейшего выяснять Сербия (сейчас имеет один балл) и Швейцария (3 очка). Этот поединок также начнется в 21:00 по киевскому времени.

В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.

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