Сербія закриває своє посольство в Україні

Посольство Республіки Сербія в Україні тимчасово закрили. Співробітники цього дипломатично-консульського представництва до моменту створення умов для повернення продовжують здійснювати свою роботу з Белграда.

Про це йдеться на сайті посольства.

У посольстві також надали інформацію і контакти щодо звернень і допомоги. Так, всім громадянам Сербії, які ще перебувають в Україні, допомога і в наступному періоді буде доступною цілодобово.

"Вони можуть звернутися за номерами телефонів:(+381-11) 3068-888 i (+381-11) 3068-884 або на електронну пошту consul@mfa.rs", - йдеться у повідомленні.

Також громадяни країни можуть звернутися до посольств Республіки Сербія в країнах, які межують з Україною.

Нагадуємо, що Міністерство закордонних справ Республіки Сербія ще 13 лютого рекомендувало громадянам Республіки Сербія, які перебувають в Україні, розглянути можливість тимчасово залишити територію цієї країни, а тим громадянам, які планували подорож до України, відкласти поїздку.

Раніше посольство Єгипту в Києві, як і МЗС Китаю, закликало своїх громадян покинути Україну "якомога швидше".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Китаю 15 жовтня вкотре звернулося до своїх громадян, які перебувають в Україні, із закликом негайно виїхати з країни через "серйозну безпекову ситуацію".

Зазначається, що українське посольство Китаю надасть допомогу в організації переїзду, який влада називає евакуацією. Також китайців наполегливо просять не відкладати виїзд із країни.

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