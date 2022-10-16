Сербія закриває своє посольство в Україні

Представники країни пояснюють це безпековими міркуваннями.
Посольство Республіки Сербія в Україні тимчасово закрили. Співробітники цього дипломатично-консульського представництва до моменту створення умов для повернення продовжують здійснювати свою роботу з Белграда.
Про це йдеться на сайті посольства.
У посольстві також надали інформацію і контакти щодо звернень і допомоги. Так, всім громадянам Сербії, які ще перебувають в Україні, допомога і в наступному періоді буде доступною цілодобово.
"Вони можуть звернутися за номерами телефонів:(+381-11) 3068-888 i (+381-11) 3068-884 або на електронну пошту consul@mfa.rs", - йдеться у повідомленні.
Також громадяни країни можуть звернутися до посольств Республіки Сербія в країнах, які межують з Україною.
Нагадуємо, що Міністерство закордонних справ Республіки Сербія ще 13 лютого рекомендувало громадянам Республіки Сербія, які перебувають в Україні, розглянути можливість тимчасово залишити територію цієї країни, а тим громадянам, які планували подорож до України, відкласти поїздку.
Раніше посольство Єгипту в Києві, як і МЗС Китаю, закликало своїх громадян покинути Україну "якомога швидше".
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Китаю 15 жовтня вкотре звернулося до своїх громадян, які перебувають в Україні, із закликом негайно виїхати з країни через "серйозну безпекову ситуацію".
Зазначається, що українське посольство Китаю надасть допомогу в організації переїзду, який влада називає евакуацією. Також китайців наполегливо просять не відкладати виїзд із країни.
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