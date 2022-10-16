Сербия закрывает свое посольство в Украине

Посольство Республики Сербия в Украине временно закрыто. Сотрудники этого дипломатично-консульского представительства к моменту создания условий возвращения продолжают осуществлять свою работу из Белграда.

Об этом говорится на сайте посольства.

В посольстве также предоставили информацию и контакты по обращениям и помощи. Да, всем гражданам Сербии, которые еще находятся в Украине, помощь и в следующем периоде будет доступна круглосуточно.

"Они могут обратиться по номерам телефонов: (+381-11) 3068-888 i (+381-11) 3068-884 или по электронной почте consul@mfa.rs", — говорится в сообщении.

Также граждане страны могут обратиться в посольства Республики Сербия в странах, граничащих с Украиной.

Напомним, что Министерство иностранных дел Республики Сербия еще 13 февраля рекомендовало находящимся в Украине гражданам Республики Сербия рассмотреть возможность временно покинуть территорию этой страны, а тем гражданам, которые планировали путешествие в Украину, отложить поездку.

Ранее посольство Египта в Киеве, как и МИД Китая, призвало своих граждан покинуть Украину "как можно скорее".

Напомним, Министерство иностранных дел Китая 15 октября в очередной раз обратилось к своим гражданам, находящимся в Украине, с призывом немедленно уехать из страны из-за "серьезной ситуации безопасности".

Отмечается, что украинское посольство Китая предоставит помощь в организации переезда, который власти называют эвакуацией. Также китайцев упорно просят не откладывать выезд из страны.

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