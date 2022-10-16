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Ще одна категорія чоловіків тепер може перетинати кордон: яка саме

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Ще одна категорія чоловіків тепер може перетинати кордон: яка саме

Ще одна категорія чоловіків тепер можуть перетинати кордон: яка саме / Фото: Pexels

В Кабінеті Міністрів визначили механізм виїзду за кордон чоловіків, які працюють в авіаційній галузі. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Відповідні зміни були внесені у Правила перетинання державного кордону громадянами України Постановою Кабінету Міністрів України №1148.

Що відомо

Відтепер авіаційному персоналу, державним інспекторам з авіаційного нагляду, особам, які уповноважені на проведення перевірок Державіаслужби, і працівникам Державного авіаційного підприємства "Україна" дозволено перетинати кордон під час дії воєнного стану.

Якщо військовозобов'язаний чоловік у віці від 18 до 60 років, який працює в авіаційній галузі, може виїхати з України в іншу країну, щоб пройти закордоном тренажерну підготовку, або, коливони прямують туди для роботи.

В Постанові Уряду визначено, які документи для перетину кордону потрібні, і на які терміни представники авіаційної галузі можуть виїхати з України. Також в ній можна знайти інформацію про те, які саме органи видають потрібні документи.

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Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1163
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