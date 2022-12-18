Республика Молдова впервые в истории не потребляет газ из России

Поставщик газа "Молдовагаз" в этом месяце приобретет 100 миллионов кубометров голубого топлива у местной компании "Энергоком".

Вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину заявил, что впервые в истории страна не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом".

Об этом он написал в субботу, 17 декабря, в своем Telegram-канале.

“С прошлого года мы обещали сделать резервы и найти альтернативы, чтобы перестать быть зависимыми от одного источника. Нам это удалось”, – утверждает чиновник.

Андрей Спину сослался на решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому в декабре "Энергоком" продаст 100 миллионов кубометров природного газа "Молдовагаз" по средней цене $1108,61/тыс. кубометров.

“Эта цена включает все расходы: стоимость закупки газа, транспортные расходы и расходы на хранение, которые несет “Энергоком”. Кроме того, правительство продолжает увеличивать запасы газа в ближайшие месяцы. Важно, что после этого решение тариф не изменится. Граждане и дальше будут получать поддержку и мы хорошо переживем эту зиму”, – заверил Андрей Спину.

Газ, купленный у российского "Газпрома", будет поставляться только в лояльное Кремлю Приднестровья в обмен на электроэнергию.

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Как сообщает Stirile Pro-tv, Кишинев также готовится подать в суд на российского газового монополиста. По словам того же Андрея Спину, "энергетический кризис, который сейчас переживает Молдова, порожден "Газпромом-Кремлем".

"То, что мы вынуждены покупать газ и электроэнергию на (международном) рынке, — это вина "Газпрома", и наши юристы уже занимаются этими деталями, чтобы подать в суд на российский концерн за невыполнение контракта", — заявил он.

Республика Молдова уже несколько месяцев сталкивается с перебоями со снабжением российского газа и отключением электроэнергии, что повлекло за собой большие проблемы в стране, которая была вынуждена просить помощи у Европейского Союза и покупать дополнительные объемы в третьих странах.

Напомним, Путин поручил минэнерго России "посмотреть повнимательнее" и "разобраться", почему Молдова хранит резервы газа в Украине. В Кишиневе заявили, что независимая страна сама способна решить, где ей хранить купленный газ.

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