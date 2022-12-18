В Росії вигадали нову "причину" ракетних обстрілів України

Таким чином російські агресори намагаються виправдатись за свої воєнні злочини

У РФ вигадали нову "причину", чому російські агресори обстрілюють цивільну інфраструктуру ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський пропагандистський ресурс "РИА Новости".

Російська пропаганда поширила заяву від Міноборони РФ, в якому вказується, що ракетна атака 16 грудня "була завдана по системах військового управління, оборонно-промислового комплексу та об'єктах енергетики, що їх забезпечують".

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Також пропагандисти заявили, що в результаті атак нібито було зірвано перекидання зброї та боєприпасів іноземного виробництва, а також блоковано висування резервів у райони бойових дій і зупинено оборонні підприємства".

Таким чином російське Міноборони заперечило слова диктатора Володимира Путіна, який нещодавно відверто зізнався, що російська армія атакує цивільну інфраструктуру у якості "помсти" за міст через Керченську протоку, таким чином зізнавшись у воєнному злочині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт Михайло Жирохов розповів, чому окупанти атакують Україну трьома ракетними хвилями.

Крім того, ми раніше інформували, що через ракетний обстріл України низка міст залишилися без світла, води та тепла.

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