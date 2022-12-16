Ракетна атака: знеструмлені ділянки залізниці у чотирьох областях

Про масштаб пошкоджень внаслідок ударів не повідомляється.
Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.
Про це повідомила "Укрзалізниця".
"Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у багатьох областях України та у Києві оголошено повітряну тривогу.
В Офісі Президента закликають українців не нехтувати сигналом тривоги і пройти до укриття.
Через загрозу ракетних ударів у деяких областях почались відключення світла. Зокрема, екстрені обмеження застосували у Черкаській, Сумській та Житомирській областях.
У Києві, Харкові, Кривому Розі пролунали вибухи.
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