Ракетна атака: знеструмлені ділянки залізниці у чотирьох областях

Про масштаб пошкоджень внаслідок ударів не повідомляється.

Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

"Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у багатьох областях України та у Києві оголошено повітряну тривогу.

В Офісі Президента закликають українців не нехтувати сигналом тривоги і пройти до укриття.

Через загрозу ракетних ударів у деяких областях почались відключення світла. Зокрема, екстрені обмеження застосували у Черкаській, Сумській та Житомирській областях.

У Києві, Харкові, Кривому Розі пролунали вибухи.

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