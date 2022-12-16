Кім повідомив про нові пуски ракет

Очільник ОВА Миколаївської області Віталій Кім повідомив про нові ворожі пуски.

"Два залпи калібрами ще", - написав він.

Нагадаємо, у багатьох областях України та у Києві оголошено повітряну тривогу. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив о 08:04, що перші ракети вже заходять.

В Офісі Президента закликають українців не нехтувати сигналом тривоги і пройти до укриття.

Через загрозу ракетних ударів у деяких областях почались відключення світла. Зокрема, екстрені обмеження застосували у Черкаській, Сумській та Житомирській областях.

Під час повітряної тривоги у Київській, Дніпропетровській, Харківській та Миколаївській областях прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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