Кім заявив, що очікується близько 60 ворожих ракет

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час масштабнї повітряної тривоги 16 грудня заявив, що очікується близько 60 російських ракет.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Очікуємо близько 60 шт. На півночі вже над територією України є частина. Також думаю, що нашеаППО зіб'є 50+ мінімум. Віримо у ЗСУ", - наголосив керівник Миколаївщини.

Нагадаємо, зранку п'ятниці, 16 грудня, повітряну тривогу оголосили у частині областей України. Станом на 08:12 "червоні" всі області, окрім західних. Зокрема, Офіс президента, голови Житомирської, Кіровоградської, Чернігівської ОВА закликають йти до укриттів.

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