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Кім заявив, що очікується близько 60 ворожих ракет

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Кім заявив, що очікується близько 60 ворожих ракет

Фото: Associated Press

В більшосі областей триває тривога.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час масштабнї повітряної тривоги 16 грудня заявив, що очікується близько 60 російських ракет.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Очікуємо близько 60 шт. На півночі вже над територією України є частина. Також думаю, що нашеаППО зіб'є 50+ мінімум. Віримо у ЗСУ", - наголосив керівник Миколаївщини. 

Нагадаємо, зранку п'ятниці, 16 грудня, повітряну тривогу оголосили у частині областей УкраїниСтаном на 08:12 "червоні" всі області, окрім західних. Зокрема, Офіс президента, голови Житомирської, Кіровоградської, Чернігівської ОВА закликають йти до укриттів. 

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Дата публікації
Перегляди
5186
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