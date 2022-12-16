Арестович розказав, скільки бійців налічує українська армія

Він зазначив, що поки необхідності у новій хвилі мобілізації нема

Збройні сили України наразі нараховують близько одного мільйона осіб, які готові воювати зі зброєю в руках.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович під час інтервʼю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Він нагадав, що російська армія вторгнення зараз нараховує приблизно 170 тисяч військових, і РФ хоче перекинути в Україну ще 200 тисяч мобілізованих.

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Арестович зазначив, що українська армія може ще домобілізуватись, але наразі такої потреби нема, що підтвердив головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний.

"Добирають людей за спеціальностями, але великої хвилі не очікується", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що великий наступ, який Росія, ймовірно, планує на січень-лютий 2023 року, може стати для неї останнім.

Крім того, ми раніше інформували, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу.

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