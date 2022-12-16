Арестович розказав, скільки бійців налічує українська армія

Він зазначив, що поки необхідності у новій хвилі мобілізації нема
Збройні сили України наразі нараховують близько одного мільйона осіб, які готові воювати зі зброєю в руках.
Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович під час інтервʼю російському правозахиснику Марку Фейгіну.
Він нагадав, що російська армія вторгнення зараз нараховує приблизно 170 тисяч військових, і РФ хоче перекинути в Україну ще 200 тисяч мобілізованих.
Арестович зазначив, що українська армія може ще домобілізуватись, але наразі такої потреби нема, що підтвердив головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний.
"Добирають людей за спеціальностями, але великої хвилі не очікується", - додав Арестович.
Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що великий наступ, який Росія, ймовірно, планує на січень-лютий 2023 року, може стати для неї останнім.
Крім того, ми раніше інформували, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу.
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