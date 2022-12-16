Українські АЕС працюють на максимальну потужність - "Енергоатом"

Українська атомна енергетика працює на максимальну потужність у 7200 МВт електроенергії.

Про це розповів керівник "Енергоатому" Петро Котін.

За його словами, на повну наявну потужність працюють усі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій на підконтрольній Україні території.

Голова "Енергоатому" додав, що макимальна потужність Запорізької АЕС, яка наразі захоплена окупантами, раніше сягала 6180 МВт електроенергії - але на жаль ми не можемо її зараз отримувати.

"Ми завжди планували роботу взимку, щоб працювали усі енергоблоки. Атомники працюють 24/7, аби українці мали світло й тепло на новорічні свята", – підкреслив Котін.

Раніше Петро Котін розповів, що нібито є ознаки того, що росіяни готуються покинути Запорізьку АЕС.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про існування угоди про виведення озброєння із Запорізької АЕС. Він повідомив, що наразі ведуться переговори щодо умов виведення.

Водночас, прем'єр Денис Шмигаль визнав, що "конкретики" щодо звільнення ЗАЕС немає.

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