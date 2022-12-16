Украинские АЭС работают на максимальную мощность – "Энергоатом"

Атомщики работают 24/7, чтобы украинцы имели свет и тепло на новогодние праздники.

Украинская атомная энергетика работает на максимальную мощность 7200 МВт электроэнергии.

Об этом рассказал руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, на полную мощность работают все девять энергоблоков атомных электростанций на подконтрольной Украине территории.

Глава "Энергоатома" добавил, что максимальная мощность Запорожской АЭС, которая сейчас захвачена оккупантами, ранее достигала 6180 МВт электроэнергии — но, к сожалению, мы не можем ее сейчас получать.

"Мы всегда планировали работу зимой, чтобы работали все энергоблоки. Атомщики работают 24/7, чтобы украинцы имели свет и тепло на новогодние праздники", – подчеркнул Котин.

Ранее Петр Котин рассказал, что якобы есть признаки того, что россияне готовятся покинуть Запорожскую АЭС.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о существовании соглашения о выводе вооружения из Запорожской АЭС. Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры по условиям вывода.

В то же время, премьер Денис Шмигаль признал, что "конкретики" по освобождению ЗАЭС нет.

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