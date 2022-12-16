Ким заявил, что ожидается около 60 вражеских ракет

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время масштабной воздушной тревоги 16 декабря заявил, что ожидается около 60 российских ракет.

Об этом он сообщил в своем телеграмме-канале.

"Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины есть часть. Также думаю, что нашеа ПВО собьет 50+ минимум. Верим в ВСУ", — подчеркнул руководитель Николаевщины.

Напомним, утром пятницы, 16 декабря, воздушную тревогу объявили в части областей Украины. По состоянию на 08:12 "красные" все области, кроме западных. В частности, офис президента, главы Житомирской, Кировоградской, Черниговской ОВО призывают идти к укрытиям.

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