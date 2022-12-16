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Повітряна тривога охопила всю України: мапа станом на 16 грудня

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
16к
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна тривога охопила всю України: мапа станом на 16 грудня

Фото: ТСН.ua

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Зранку п'ятниці, 16 грудня, повітряну тривогу оголосили у частині областей України. Станом на 08:12 "червоні" всі області та Київ, окрім західних. Вже 08:35 тривогу оголосили у всіх регіонах країни.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Мапа тривог України станом на 08:35

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Варто зауважити, що тривога розпочалася о 07:05  в Одеській області. Вже 08:10 її оголосили у Києві. Станом на 08:12 "червоними" не були лише західні регіони. 

Мапа тривог України станом на 08:12 

©

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив о 08:04, що перші ракети вже заходять.

Зокрема, Офіс президента, голови Житомирської, Кіровоградської, Чернігівської ОВА закликають йти до укриттів. 

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ відбили низку атак на Луганщині та Донеччині. Також уражено пункти управління ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу.

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Дата публікації
Перегляди
16к
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