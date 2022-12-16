Окупанти вдарили ракетами по Харківщині - ОВА

Російські окупанти щойно завдали ракетних ударів по Харківщині. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури.

"Окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини. Щойно окупанти нанесли як мінімум три удари", – йдеться в повідомленні.

Влада просить українців не ігнорувати сигнали тривоги та залишатись в укриттях.

Нагадаємо, у багатьох областях України та у Києві оголошено повітряну тривогу.

В Офісі Президента закликають українців не нехтувати сигналом тривоги і пройти до укриття.

Через загрозу ракетних ударів у деяких областях почались відключення світла. Зокрема, екстрені обмеження застосували у Черкаській, Сумській та Житомирській областях.

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