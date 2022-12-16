Оккупанты ударили ракетами по Харьковщине — ОВА

Российские оккупанты только что нанесли ракетные удары по Харьковщине. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.

По его информации, россияне ударили по объектам критической инфраструктуры.

"Оккупанты не прекращают террор мирного населения Харьковщины. Только что оккупанты нанесли как минимум три удара", – говорится в сообщении.

Власти просят украинцев не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.

Напомним, во многих областях Украины и в Киеве объявлена воздушная тревога.

В Офисе Президента призывают украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и пройти к укрытию.

Из-за угрозы ракетных ударов в некоторых областях начались отключения света. В частности, экстренные ограничения были применены в Черкасской, Сумской и Житомирской областях.

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