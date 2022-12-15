Россияне обстреливают Харьков: власти просят находиться в укрытиях

В Харькове по состоянию продолжается воздушная тревога.

Российская армия 15 декабря атаковала Харьков. В городе произошли взрывы. Оккупанты обстреливают инфраструктурные объекты.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях", – рассказал городской голова.

Власти города просят жителей находиться в укрытиях. В Харькове по состоянию на 14.47 продолжается воздушная тревога. К слову, ее в области объявили в 14.32.

О вражеской таковой также сообщил председатель ОВА Олег Синегубов: "Жители Харьковщины, находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары".

Напомним, на востоке Украины продолжаются активные боевые действия. Несмотря на сложную ситуацию, ВСУ имеют успехи в Донецкой области на одном из участков фронта. Во время наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва (Донечина).

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