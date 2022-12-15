Атака дронов на Киев: Пионтковский назвал серьезный просчет Путина

Президент России Владимир Путин рассчитывает сломить сопротивление Украины ударами по инфраструктуре, однако добивается прямо противоположного эффекта.

Об этом рассказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в интервью на Youtube-канале ТСН, комментируя атаку дронов-камикадзе на Киев.

"Они не понимают украинский народ и всегда не понимали. Основная надежда на удары по инфраструктуре, что население возмутится, обратится к своим властям - договоритесь хоть о чем-нибудь с русскими, чтобы прекратить наши страдания", - отметил эксперт.

Пионтковский напомнил заявление спикера Путина Дмитрия Пескова - "у украинского руководства простой способ прекратить страдания украинского народа, надо согласиться на законные требования Российской Федерации".

"Он даже не подозревал, что с точностью воспроизвел фразу Гитлера из его речи в Рейхстаге 17 июля 1940 года. Он тогда сказал, что у британских властей есть очень простой способ прекратить страдания британского народа, надо принять законные требования Германии. Тогда были массированные бомбардировки Лондона, Ковентри", - рассказал публицист.

Как подчеркнул Пионтковский, с каждой атакой будет возрастать поддержка Западом Украины.

"Всем нам хочется, чтобы она была более решительной. Самые сильные аргументы приносит Путин. Мы видели за последние две недели беспрецедентный рост антироссийских настроений в западном обществе и в элитах. Например, тектонический сдвиг произошел в позиции немецкого политического класса и руководства", - заявил он.

По словам эксперта, Запад осознал российскую угрозу "благодаря кампании Путина по уничтожению украинской инфраструктуры".

Напомним, утром 14 декабря Киев и Киевскую область атаковали российские беспилотники. Силам ПВО удалось уничтожить 13 Shahed-136.

В результате атаки в Шевченковском районе столицы были повреждены четыре жилых дома и одно админздание. Кроме того, в Киевской области сбитый беспилотник повредил частный дом. К счастью, обошлось без жертв.

После атаки послы США и Великобритании заверили Украину в своей поддержке и пообещали еще больше помощи от западных партнеров.

В Офисе президента Украины выразили надежду, что Украина в кратчайшие сроки получит от США противоракетные комплексы Patriot.

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