Атака дронів на Київ: Піонтковський назвав серйозний прорахунок Путіна

Президент Росії Володимир Путін розраховує зламати опір України ударами по інфраструктурі, однак досягає прямо протилежного ефекту.

Про це розповів російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю на Youtube-каналі ТСН, коментуючи атаку дронів-камікадзе на Київ.

"Вони не розуміють український народ і завжди не розуміли. Основна надія — на удари по інфраструктурі, що населення обуриться, звернеться до своєї влади — домовтеся хоч про щось із російською, щоб припинити наші страждання", — зазначив експерт.

Піонтковський нагадав заяву спікера Путіна Дмитра Пєскова — "в українського керівництва простий спосіб припинити страждання українського народу, треба погодитися на законні вимоги Російської Федерації".

"Він навіть не підозрював, що з точністю відтворив фразу Гітлера з його промови в Рейхстазі 17 липня 1940 року. Він тоді сказав, що британська влада має дуже простий спосіб припинити страждання британського народу, треба прийняти законні вимоги Німеччини. Тоді були масовані бомбардування Лондона, Ковентрі", — розповів публіцист.

Як наголосив Піонтковський, з кожною атакою зростатиме підтримка Заходом України.

"Усім нам хочеться, щоб вона була більш рішучою. Найсильніші аргументи приносить Путін. Ми бачили за останні два тижні безпрецедентне зростання антиросійських настроїв у західному суспільстві та в елітах. Наприклад, тектонічний зсув стався в позиції німецького політичного класу та керівництва", — заявив він.

За словами експерта, Захід усвідомив російську загрозу "завдяки кампанії Путіна зі знищення української інфраструктури".

Нагадаємо, вранці 14 грудня Київ та Київську область атакували російські безпілотники. Силам ППО вдалося знищити 13 Shahed-136.

Внаслідок атаки в Шевченківському районі столиці було пошкоджено чотири житлові будинки й одну адмінбудівлю. Крім того, на Київщині збитий безпілотник пошкодив приватний будинок. На щастя, обійшлося без жертв.

Після атаки посли США та Великобританії запевнили Україну у своїй підтримці та пообіцяли ще більше допомоги від західних партнерів.

В Офісі президента України висловили сподівання, що Україна в найкоротший термін отримає від США протиракетні комплекси Patriot.

Читайте також: