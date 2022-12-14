Посли США та Британії відреагували на атаки дронами по Києву: "Ще більше допомоги вже в дорозі"

Іноземні дипломати відреагували на атаку іранськими безпілотниками на Київщину, яка сталася зранку 14 грудня. Зокрема, політики наголошують на підтримці України.

Прокоментували атаку РФ пані посол США Бріджіт Брінк та пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

Бріджіт Брінк, зокрема, зауважила, що що до України їде ще більше допомоги від партнерів.

"Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами - ще більше допомоги вже в дорозі", - написала вона у своєму Twitter.

Мелінда Сіммонс наголосила, що Київ прокинувся від вибухів. За її словами, вона трималася далеко від вікон і сиділа під час атаки у коридорі.

"Я сиділа у коридорі без вікон і повільно повторював дієслова руху. Тоді я ненавиділа їх навчати. Хто знав, якими корисними декомпресійними вправами вони можуть бути", - висловилася дипломатка.

Атака на Київщину

Зранку 14 грудня Київську область атакували російські безпілотники, але "прильотів" немає. Силам ППО вдалося знищити 13 Shahed-136.

У результаті атаки в Шевченківському районі столиці чотири житлові будинки було пошкоджено. Також уламки від збитого дрона впали на одну адмінбудівлю.

Президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам та закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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