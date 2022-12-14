Євгенія Емеральд у день свого 32-річчя показалася в обтислій сукні, якою підкреслила вагітний животик

Захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд 13 грудня відсвяткувала день народження.

Євгенія виповнилося 32 роки. З цієї нагоди українська захисниця поділилася кадрами з основними подіями з її життя, зробленими протягом її минулого року. Тут і фото з весілля Емеральд, яке вона зі своїм обранцем, військовим ЗСУ відсвяткувала на передовій, і світлина, як чоловік їй освідчується, і фотографія Євгенії з автоматом у руках.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Також прихильники побачать фотографії, як Євгенія дізналася що вдруге вагітна, фото захисниці з донькою, коли вона дізнавалася стать майбутньої дитини.

"Хочу сказати, що українці мають триматися разом і підтримувати одне одного, а не рахувати хто скільки зробив для війни і засуджувати одне одного! Ми всі великі молодці. Кожен на своєму фронті молодець. Навіть диванні коментатори молодці, бо вони мотивують ще більше. І в свій день народження я бажаю нам всім об'єднатися ще міцніше! Ворог в нас один! Не дозвольте системі, війні та емоціям роз'єднувати нас. Я бажаю нам скорішої зовнішньої перемоги, А потім внутрішньої", - підписала фотографії Емеральд.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія Емеральд з родиною / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Цікаво, що Євгенія також поділилася дуже гарним фото, зробленим на одному з заходів. На знімку снайперка позує у вишуканій чорній обтислій сукні до підлоги, якою підкреслила вагітний живіт.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд прокоментувала хейт у її бік через нібито піар на війні. Також снайперка прокоментувала, чим керувалася, коли пішла воювати на передову.

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