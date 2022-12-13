Олена Кравець пояснила, чому більше не бере участь у концертах "Кварталу 95"

Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець пояснила, чому глядачі більше не бачать її на виступах комедійного проєкту.

Життя кожного українця змінилося під час війни і, за словами акторки, вона також переживає зараз певні трансформації. Як зізналася Олена, вона вирішила тимчасово призупинити свою діяльність у "Вечірньому кварталі".

"Ми у червні проїхали тур благодійний з іншими артистами і після нього я вирішила взяти паузу у діяльності в "Кварталі", тому що мені вже серйозно треба було вирішувати питання зі здоров'ям, зі своєю кропив'янкою (шкірне захворювання - прим. ред.), бо вона загострилася. Та, багато хто відчував це під час війни, у який момент я зрозуміла, що "злітає" з мене все, в чому я вже не я. Я не хочу просто проживати життя, коли цінність кожного дня так зросла", - поділилася Кравець в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

Через хворобу, яка почала прогресувати, акторка взагалі на певний період відмовилася від усіх знімань, бо почувалася некомфортно в кадрі.

Коли зірка зможе повернутися до участі у шоу, вона поки не вирішила сама. Колеги Олени по "Кварталу 95" поставилися до цього із порозумінням, розповіла акторка.

"Я взяла паузу, але поки що не знаю, на який термін. Мені було дуже приємно, що всі мене зрозуміли. Вони знають мене вже багато років і вони бачили, що зі мною відбувається", - поділилася Олена.

Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

За деякий час Кравець все ж повернулася до знімань і зараз стала ведучою проєкту "Тихий вечір" на телеканалі "Дім". За словами акторки, вона завжди мріяла спробувати себе у такому форматі і сама запропонувала ідею шоу.

"Я почала, мені здається, приходити до тями і в плану здоров'я теж. Я написала усім хлопцям з "Кварталу", бо це для мене неймовірна частина життя, ці люди неймовірно важливі для мене і найяскравіші моменти мого життя пройшли поруч з ними. Я щасливі, що вони і тут мене зрозуміли. Ця біда, яка трапилася з усіма нами, показала мені, що немає часу прикидатися і жити не своє життя", - сказала Кравець.

Олена Кравець

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