Маша Єфросиніна поділилася кумедною світлиною з Олею Поляковою: "Вибач, мала"

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася кумедною світлиною подруги, співачки Олі Полякової.

У своєму профілі в Instagram ведуча вирішила трохи поспілкуватися зі своєю аудиторією та запропонувала поставити їй запитання, які їх цікавлять. Так, хтось з фанів попросив Єфросиніну поділитися ексклюзивним фото Полякової, що вона зробила.

Телеведуча показала, як співачка сидить на вулиці, укутана від холоду у два пледи, із заплющеними очима.

"Вибач, мала", - підписала кадр Єфросиніна.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, що між Поляковою та Єфросиніною виникли справжні дружні стосунки під час знімань шоу телеведучої для YouTube "Дорослі дівчата".

Зараз Оля Полякова перебуває у Грузії, де вона брала участь у грузинському проєкті "Танці з зірками". Однак у сьомому ефірі співачка покинула шоу.

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