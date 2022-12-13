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Маша Єфросиніна поділилася кумедною світлиною з Олею Поляковою: "Вибач, мала"

Маша Єфросиніна поділилася кумедною світлиною з Олею Поляковою: "Вибач, мала"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
921
Час на прочитання
1 хв
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Маша Єфросиніна поділилася кумедною світлиною з Олею Поляковою: "Вибач, мала"

Фани попросили ексклюзивне фото співачки.

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася кумедною світлиною подруги, співачки Олі Полякової.

У своєму профілі в Instagram ведуча вирішила трохи поспілкуватися зі своєю аудиторією та запропонувала поставити їй запитання, які їх цікавлять. Так, хтось з фанів попросив Єфросиніну поділитися ексклюзивним фото Полякової, що вона зробила. 

Телеведуча показала, як співачка сидить на вулиці, укутана від холоду у два пледи, із заплющеними очима.

"Вибач, мала", - підписала кадр Єфросиніна.

© instagram.com/mashaefrosinina
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, що між Поляковою та Єфросиніною виникли справжні дружні стосунки під час знімань шоу телеведучої для YouTube "Дорослі дівчата". 

Зараз Оля Полякова перебуває у Грузії, де вона брала участь у грузинському проєкті "Танці з зірками". Однак у сьомому ефірі співачка покинула шоу.

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Дата публікації
Перегляди
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