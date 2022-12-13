Елена Кравец объяснила, почему больше не участвует в концертах "Квартала 95"

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец объяснила, почему зрители больше не видят ее на выступлениях комедийного проекта.

Жизнь каждого украинца изменилась во время войны и, по словам актрисы, она также переживает определенные трансформации. Как призналась Елена, она решила временно приостановить свою деятельность в "Вечернем квартале".

"Мы в июне проехали тур благотворительный с другими артистами и после него я решила взять паузу в деятельности в "Квартале", потому что мне уже серьезно нужно было решать вопросы со здоровьем, со своей крапивницей (кожное заболевание – прим. ред.) .), потому что она обострилась. И, многие чувствовали это во время войны, в какой момент я поняла, что "слетает" с меня все, в чем я уже не я. Я не хочу просто проживать жизнь, когда ценность каждый день да выросла", — поделилась Кравец в интервью Маше Ефросининой.

Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Из-за болезни, которая начала прогрессировать, актриса вообще на определенный период отказалась от всех съемок, потому что чувствовала себя некомфортно в кадре.

Когда звезда сможет вернуться к участию в шоу, пока она не решила сама. Коллеги Елены по "Кварталу 95" отнеслись к этому с пониманием, рассказала актриса.

"Я взяла паузу, но пока не знаю, на какой срок. Мне было очень приятно, что все меня поняли. Они знают меня уже много лет и видели, что со мной происходит", — поделилась Елена.

Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Через некоторое время Кравец все же вернулся к съемкам и сейчас стал ведущей проекта "Тихий вечер" на телеканале "Дом". По словам актрисы, она всегда мечтала попробовать себя в таком формате и сама предложила идею шоу.

"Я начала, мне кажется, приходить в себя и в плане здоровья тоже. Я написала всем ребятам из "Квартала", потому что это для меня невероятная часть жизни, эти люди невероятно важны для меня и самые яркие моменты моей жизни прошли рядом с ними "Я счастливы, что они и здесь меня поняли. Эта беда, случившаяся со всеми нами, показала мне, что нет времени притворяться и жить не свою жизнь", — сказала Кравец.

Елена Кравец

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