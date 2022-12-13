Оля Полякова покинула грузинский проект "Танцы со звездами" после зажигательной румбы

Певица Оля Полякова покинула паркет грузинского шоу "Танцы со звездами", в котором участвовала в паре с Максом Ежовым.

В седьмом эфире пара исполнила страстную румбу под музыкальное сопровождение грузинского певца Анри Джохадзе. Для номера Оля выбрала откровенное платье с разрезами и открытой спиной.

Члены жюри оценили выступление Поляковой и Ежова в 21 балл. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы пара продолжила участие в шоу.

На своей странице в Instagram Оля поблагодарила всех зрителей и грузинский народ за поддержку и пожелала всего лучшего другим участникам проекта.

"Этот танец, к сожалению, стал для нас последним и наша команда покидает грузинские "Танцы со звездами". Невероятно благодарны огромной аудитории из Украины и Грузии, которая за нас болела и отдавала свои голоса. Всем участникам тоже хочется пожелать лучшего. Наша история была яркой и незабываемой!Для меня она стала эмоциональным подъемом в то время, когда положительные эмоции действительно необходимы для каждого из нас.Надеюсь, что зрителям мы также подарили этот драйв.Мне будет приятно увидеть от вас комментарии — какой номер и образы вам больше всего понравились и запомнились", — написала Полякова.

Читайте также: