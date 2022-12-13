Состояние больного афазией Брюса Уиллиса ухудшилось – СМИ

Знаменитость все реже узнает родных и не всегда понимает, что они ему говорят.

Состояние здоровья голливудского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали афазию, ухудшилось.

В частности, знаменитость мало что может сказать. Брюс все реже узнает своих родных и не всегда понимает, что ему говорят.

Впрочем, бывают дни, когда родные звезды Голливуда узнают бывшего Уиллиса, но это случается не часто. Об этом рассказал инсайдер изданию RadarOnline.

"Брюс мало что может сказать, и не похоже, что он многое понимает из того, что говорят другие. Так что Эмма (ред. – жена актера) действительно была для него голосом и коммуникатором. Бывают дни, когда они видят на мгновение бывшего Брюса, но они короткие и редкие. Кажется, он все больше ускользает от них, и это разбивает им сердце. Девочки не могут представить Рождества без Брюса", — говорится в сообщении.

Брюс Уиллис / Фото: Associated Press

Как рассказал инсайдер, родные актера обеспокоены его состоянием, поэтому пытаются как можно больше времени провезти с ним.

"Девушки не могут представить себе Рождества без Брюса. Старшие девушки (ред. – дочери актера) скучают по старому Брюсу — тем, кто раньше дразнил их по поводу их парней и давал им непрошенные советы", — рассказал инсайдер.

Кстати, поддерживает Брюса и Эмму и бывшая супруга актера – Деми Мур. Актриса тоже пытается проводить больше времени с экс-мужем и звонит ему.

"Она использует любую возможность, чтобы провести с ним время. Если ее нет рядом с ним, она звонит, чтобы Брюс мог слышать ее голос", — добавил инсайдер.

Напомним, о тяжелой болезни Брюса Уиллиса стало известно в марте этого года. Актер болен афазией – расстройство речи, развивающееся после повреждения мозга. Из-за болезни знаменитость вынужден был прекратить сниматься в кинолентах.

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