Дочь Поляковой пожаловалась на аптекаря в Великобритании: "Я разозлилась, начала кричать"

Дочь певицы Оли Поляковой – Мария – рассказала о неприятном инциденте, который с ней случился в одной из аптек Великобритании.

В Instagram-stories юная блогерша поделилась, что заболела ее однокурсница. Она попросила Машу купить ей лекарства в аптеке, ведь сама не могла даже встать с кровати из-за высокой температуры.

Дочь Поляковой пришла за необходимыми препаратами и была просто в шоке. Аптекарь не понимала, что именно Маше нужно и говорила, что такого в их аптеках не продают.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Знаете, еще есть какой минус в Англии, если вы хотите сюда переезжать? У них нет такой штуки, как лечить заболевание. Работники в аптеке не понимают, что тебе там нужно. Мне нужен был чай, чтобы снимать озноб. Я им говорю, что мне нужно. Мне говорят, что у нас такого нет. Потом я говорю, мне нужен сироп от кашля, они такие тоже – у нас такого нет. Потом я говорю, ну дайте мне хотя бы витамин С какой-то, а они мне: "Мы такого не продаем". Я немного на них разозлилась. Знаете, когда в аптеке нет каких-то базовых вещей, немножко бесит. Я начала кричать. Женщина, которая там продает, по ней видно, что она вообще ничего не понимает", — возмутилась Мария .

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Юная блогерша поделилась, что она потом заметила в аптеке необходимое ей лекарство. Впрочем, аптекарь просто отказалась их продавать.

Мария отметила, как приедет на каникулы в Киев, будет брать с собой в Великобританию не одежду, а аптечку с лекарствами.

"Я буду возвращаться на каникулы в Киев, и я просто куплю себе в аптеке все, что мне нужно", – поделилась Маша.

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